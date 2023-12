MARIE A TOUT PRIX LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE MARIE A TOUT PRIX LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 6 janvier 2024, Les Sables D Olonne. Antoine Humbert, professeur un tantinet misogyne , espére toucher l’héritage de son grand-père. Il doit se marier en moins de dix jours. Mission impossible ? Corinne Monge, l’aide ménagère du grand-père, va tout faire, le pire comme le meilleur, pour l’aider à relever le défi. Elle ne ménagera ni ses efforts ni ce pauvre Antoine pour atteindre son objectif : le marier à tout prix.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 20:30 Réservez votre billet ici LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne Détails Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE Autres Code postal 85100 Lieu LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Adresse 37 RUE DE BEL AIR Ville Les Sables D Olonne Departement 85 Lieu Ville LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Les Sables D Olonne Latitude 46.498475 Longitude -1.772771 latitude longitude 46.498475;-1.772771

