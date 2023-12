MA COLOCATAIRE EST UNE GARCE LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE MA COLOCATAIRE EST UNE GARCE LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 30 décembre 2023, Les Sables D Olonne. Prenez un vieux garçon un peu ringard avec la libido d’une laitue. Ajoutez-y une jeune femme terriblement garce.Mélangez le tout dans un seul appartement. Saupoudrez de mesquineries, de mensonges et de coups bas. Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante, où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 20:30 Réservez votre billet ici LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne Détails Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE Autres Code postal 85100 Lieu LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Adresse 37 RUE DE BEL AIR Ville Les Sables D Olonne Departement 85 Lieu Ville LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Les Sables D Olonne Latitude 46.498475 Longitude -1.772771 latitude longitude 46.498475;-1.772771

