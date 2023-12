PETIT PIERRE ATTEND LE PERE NOEL LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne Catégories d’Évènement: LES SABLES D OLONNE

Vendée PETIT PIERRE ATTEND LE PERE NOEL LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 29 décembre 2023, Les Sables D Olonne. A l’approche de Noël, Petit Pierre, comme tous les enfants de son âge, trépigne d’impatience. Est-ce que cette année, il verra enfin le Père Noël déposer les cadeaux au pied du sapin ? Une histoire tendre et toute douce pour mieux patienter en attendant Noël.De 2 à 4 ans.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 11:00 Réservez votre billet ici LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne Détails Catégories d’Évènement: LES SABLES D OLONNE, Vendée Autres Code postal 85100 Lieu LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Adresse 37 RUE DE BEL AIR Ville Les Sables D Olonne Departement Vendée Lieu Ville LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Les Sables D Olonne Latitude 46.498475 Longitude -1.772771 latitude longitude 46.498475;-1.772771

LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Les Sables D Olonne Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-sables-d-olonne/