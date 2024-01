Portes Ouvertes de la Boîte à Récup La boite à Récup Nantes, mardi 20 février 2024.

Portes Ouvertes de la Boîte à Récup La Boîte à Récup vous invite à ses portes ouvertes le mardi 20 février de 18h à 20h! Mardi 20 février, 18h00 La boite à Récup Entrée libre

Venez rencontrer l’équipe et profitez-en pour papoter avec les bénévoles et adhérent.es: il y aura de délicieuses bouchées à déguster et vous pourrez même faire quelques achats solidaires!

La boite à Récup 112 boulevard des anglais Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0954652404 »}]