Crystal Thomas La Boîte à Musiques Wattrelos, 31 mars 2024 16:00, Wattrelos.

Tout droit sortie de la Louisiane profonde, et bercée aux sons de Muddy Waters et Jimmy Reed, CRYSTAL THOMAS commence à chanter dans les églises pour se retrouver aux côtés de Johnnie Taylor, d’abord comme tromboniste, puis comme chanteuse lorsqu’il découvre sa voix exceptionnelle. Sa ferveur et son émotion brute vous touchera forcément. Avec le prestigieux « Living Blues Award » 2020 à son actif, cette pépite commence à se faire connaître en France, A voir sur scène !!!!!

Dimanche 31 mars 2024 à 18h

Boîte à Musiques à Wattrelos

Tarifs : 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-31T18:00:00+02:00 – 2024-03-31T19:30:00+02:00

