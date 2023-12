Vanja Sky La Boîte à Musiques Wattrelos, 24 mars 2024 17:00, Wattrelos.

Vanja Sky Dimanche 24 mars 2024, 18h00 La Boîte à Musiques 9€ / 6€

Chanteuse guitariste croate, VANJA SKY figure parmi les plus grands espoirs du blues rock ! Compositrice passionnée, artiste montante avec succès, elle écrit avec ses sentiments. On a rarement vu une carrière artistique se développer aussi rapidement que la sienne ! VANJA SKY puise ses influences chez Rory Gallagher, Albert King et Stevie Ray Vaughan…. Elle rassemble régulièrement des milliers de spectateurs devant les scènes d’importants festivals internationaux.

Dimanche 24 mars 2024 à 18h

Boîte à Musiques à Wattrelos

Tarifs : 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00

2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00