Andy J. Forest Band Vendredi 22 mars 2024, 20h30 La Boîte à Musiques 9€ / 6€

Performer étonnant qui dégage une énergie et un charisme hors du commun, Andy J Forest, toujours excellemment accompagné par des musiciens triés sur le volet et fidèles, embarque infailliblement son auditoire dans son univers très personnel. La richesse de ses textes, tout comme sa vie aventureuse (il quitte le foyer familial, un harmonica en poche, dès l’âge de 16 ans !) et l’originalité de sa musique – melting-pot de Blues, de jazz et de musiques festives louisianaises (Cajun, Zydeco) contribue à faire de lui l’un des plus singuliers et talentueux représentants de cette nouvelle génération de Bluesmen qui régénèrent le genre. Andy chante et joue de l’harmonica professionnellement depuis 1977. Il a partagé la scène avec BB KING/ BOBBY BLUE BAND et accompagné entre-autres, JOHNNY SHINES En concert. Néanmoins ANDY J FOREST est avant tout un excellent harmoniciste, doublé d’un très bon chanteur…

