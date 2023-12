Cinelli Brothers La Boîte à Musiques Wattrelos, 21 mars 2024 19:30, Wattrelos.

Cinelli Brothers Jeudi 21 mars 2024, 20h30 La Boîte à Musiques 9€ / 6€

Quatre garçons dans le vent… Cela ferait presque songer à un groupe anglais légendaire. C’est qu’à leur manière, les musiciens de The Cinelli Brothers semblent bien prêts à marquer de leur empreinte le monde de la musique, avec une entrée fracassante dans les charts européens, dès leur premier album.

Les Vu-mètres s’affolent sous leurs rythmiques blues-rock étincelantes, confirmant leur filiation à un Chicago Blues teinté de soul et d’americana. Des compositions aux reprises (celle de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson ne vous quittera plus), tout ce que touchent ces frères de coeur et de scène se transforme en d’irrésistibles gimmicks que leur jeu de scène complète d’une patine vintage du plus bel effet.

Jeudi 21 mars 2024 à 20h30

Boîte à Musiques à Wattrelos

Tarifs : 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:30:00+01:00

