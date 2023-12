Manu Lanvin & The Devil Blues La Boîte à Musiques Wattrelos, 16 mars 2024 19:30, Wattrelos.

Manu Lanvin & The Devil Blues Samedi 16 mars 2024, 20h30 La Boîte à Musiques 13€ / 8€

Guitariste émérite, Manu Lanvin a acquis ses lettres de noblesse dans le monde du blues en faisant en 2009, les guitares et la direction d’orchestre du dernier album (et de la dernière tournée) de feu Calvin Russell, le bluesman texan. Manu Lanvin Chanteur guitariste et show-man exceptionnel, est aujourd’hui une figure incontournable du blues-rock français.

Samedi 16 mars 2024 à 20h30

Boîte à Musiques à Wattrelos

Tarifs : 13€ / 8€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00