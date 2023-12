Whitney Shay La Boîte à Musiques Wattrelos, 13 mars 2024 19:30, Wattrelos.

Whitney Shay est une chanteuse et compositrice américaine de blues, soul et rhythm and blues. « Stand Up! » Ce n’est pas seulement le titre d’un album, c’est un ordre, forçant toute personne qui entend le timbre R’n’B de Whitney Shay sur la piste de danse. À l’ancienne – avec un millier de spectacles au bouche-à-oreille – la première décennie de Whitney Shay a vu quatre victoires aux San Diego Music Awards, une nomination aux prestigieux Blues Music Awards et l’étiquette de « future icône du blues » décernée par le magazine Blues Matters.

Sur scène, ce phénomène de San Diego est un bâton de dynamite aux cheveux de flamme dans une robe étincelante !!!

Mercredi 13 mars 2024 à 20h30

Boîte à Musiques à Wattrelos

Tarifs : 13€ / 8€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T20:30:00+01:00 – 2024-03-13T22:30:00+01:00