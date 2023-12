French Blues All Stars La Boîte à Musiques Wattrelos, 10 mars 2024, Wattrelos.

French Blues All Stars Dimanche 10 mars 2024, 18h00 La Boîte à Musiques 9€ / 6€

Le French Blues All Stars, c’est du « Chicago blues » dans la lignée de B.B. King, Albert King et Freddy King. Buddy Guy et Junior Wells, qui sont peut être venus plus souvent en France, peuvent être aussi cités comme sources d’inspiration de cet orchestre. C’est du blues impétueux, électrifié. C’est le blues qui ne se laisse pas faire, du blues rageur, du blues qui par son énergie a inspiré le Rock…mais c’est une autre histoire !

Dimanche 10 mars 2024 à 18h

Boîte à Musiques de Wattrelos

Tarifs : 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T18:00:00+01:00 – 2024-03-10T19:30:00+01:00

