Nico Wayne Toussaint Band Vendredi 8 mars 2024, 20h30 La Boîte à Musiques 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Les shows de Nico sont réputés pour l’énergie qui s’en dégage et la joie communicative qui s’y répand. Formé à l’école des clubs de blues américains qu’il fréquente depuis l’âge de 19 ans, il a développé une approche unique de la scène où énergie, charisme, harmonica et feeling sont portés par un groupe soudé et efficace.

Concert dans le cadre du festival Blues en Mars 2024 à la BoÎte à Musiques

Vendredi 8 mars 2024 à 20h30

Boîte à Musiques à Wattrelos

Tarifs : 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150

