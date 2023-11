GHALIA VOLT (BLUES / BE-USA) La Boîte à Musiques Wattrelos, 23 février 2024, Wattrelos.

GHALIA VOLT (BLUES / BE-USA) Vendredi 23 février 2024, 20h30 La Boîte à Musiques Tarifs : 6/9€ – Placement libre

Ghalia Volt est une artiste qui ne cesse de repousser les limites de la musique blues. Son talent exceptionnel et sa personnalité magnétique font d’elle une artiste à surveiller de près. Que ce soit sur scène ou en studio, elle captive son public avec sa musique authentique et sa présence charismatique. Son amour pour la musique a été évident dès son enfance, où elle passait des heures à écouter les disques de blues de son père. Inspirée par des légendes telles que B.B. King, Muddy Waters et Howlin’ Wolf, Ghalia a développé un style unique qui allie le blues traditionnel avec une énergie rock contemporaine. Sa passion pour la musique blues l’a poussée à entreprendre un voyage aux États-Unis pour explorer ses racines. De Chicago à Nashville en passant par Memphis et le Deep South, Volt s’est nourrie de l’authenticité de la musique américaine, un périple qui l’a menée à Clarksdale, Mississippi. Elle a fait partie du Sunflower River Blues & Gospel Festival pendant trois années consécutives, renforçant ainsi sa réputation sur la scène blues.

INFOS RESA : OFFICE DE TOURISME DE WATTRELOS – 03.20.75.85.86

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:30:00+01:00

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:30:00+01:00