JONTAVIOUS WILLIS – solo (BLUES – USA) La Boîte à Musiques Wattrelos, 28 janvier 2024, Wattrelos.

A chaque génération, un jeune bluesman fait irruption sur la scène et envoie une secousse à travers la communauté du blues. Jontavious Willis pourrait bien avoir cet effet sur les gens. L’artiste multi-instrumentiste de 22 ans a sorti un nouvel album, Spectacular Class. À travers des paroles originales écrites par Willis lui-même, ce talentueux musicien livre un album intemporel qui présente tous les types de blues: Delta, Piedmont, Texas et Gospel. Originaire de Greenville, en Géorgie, Willis a grandi en chantant de la musique gospel à la Mount Pilgrim Baptist Church avec son grand-père. Depuis son plus jeune âge, il avait le talent et la passion pour la musique. À l’âge de 14 ans, il est tombé sur une vidéo YouTube de Muddy Waters jouant « Hoochie Coochie Man » et a été instantanément accroché au blues.

Infos et réservations à l’Office de Tourisme de Wattrelos

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France

2024-01-28T18:00:00+01:00 – 2024-01-28T20:00:00+01:00

