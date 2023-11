FAT BOTTOMED BOYS + GUEST La Boîte à Musiques Wattrelos, 20 janvier 2024, Wattrelos.

FAT BOTTOMED BOYS + GUEST Samedi 20 janvier 2024, 20h30 La Boîte à Musiques Tarif : 6/9€ – Placement libre

Fat Bottomed Boys, c’est un incroyable défi que se sont lancés Elash et The Sgt. depuis 2020 : perpétuer l’héritage de Queen à travers de nouvelles chansons, des compositions originales dont les airs de famille (royale) sont assumés et revendiqués. Un pari qui n’avait rien d’évident, mais joliment relevé ! Les 3 albums du groupe Let’s Do It! (2020), Too Much Is Not Enough (2021) et The King Of Rhye (2022) sont salués par la critique et ont su conquérir le cœur des fans, séduits par ce concept jusqu’alors inédit. Au fil de ces 3 albums, Fat Bottomed Boys explore le Rock sous toutes ses formes (Pop Rock, Rock Progressif, Hard Rock, Funk Rock, New Wave…), en se renouvelant à chaque nouvelle chanson. Plusieurs collaborations internationales se sont offertes à Fat Bottomed Boys, comme la participation à la bande originale du film franco-américain Borrowed Time 3 ainsi que la bande originale du roman australien The King Of Rhye. Les fans retiendront surtout le duo virtuel avec Freddie Mercury sur la chanson New York, qui fit le tour du monde en 2021, ainsi que l’organisation et la participation à We Lille Rock You, troisième plus grand événement mondial dédié à Queen. Depuis 2022, Elash et The Sgt. sont également des artistes officiels de Brian May Guitars, marque fondée par le guitariste de Queen.

C’est en concert que l’énergie de Fat Bottomed Boys se révèle au grand jour. Un son puissant, des tenues flamboyantes et un jeu de scène qui en met plein la vue, de quoi faire passer au public un moment intense et hors du temps.

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

