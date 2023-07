Jared James Nichols La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Jared James Nichols La Boîte à Musiques Wattrelos, 8 octobre 2023, Wattrelos. Jared James Nichols Dimanche 8 octobre, 18h00 La Boîte à Musiques 15€ Concert de Jared James Nichols à la Boîte à Musiques le 8 octobre 2023.

Depuis ses débuts, le guitariste chanteur de Nashville a accumulé des centaines de concerts, des millions de vues et les éloges des critiques. Son show à couper le souffle lui a permis de se produire aux quatre coins du monde en tête d’affiche ou aux côtés d’icônes telles que Slash, Billy Gibbons, Zakk Wylde ou Leslie West, pour n’en nommer que quelques-uns.

Tarif : 15€ – Billetterie sur https://bnds.us/70z901?fbclid=IwAR2qU7iwieiWEQClm0Rxh4P9wOZQfvPoAAuj_1UPt4fyy0avIJ2CNhsBCuI

