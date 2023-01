Mr Tchang & Bluz Explosion La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Mr Tchang & Bluz Explosion La Boîte à Musiques, 10 mars 2023, Wattrelos. Mr Tchang & Bluz Explosion Vendredi 10 mars, 20h30 La Boîte à Musiques

Billetterie PROCHAINEMENT à l’Office de Tourisme de Wattrelos – 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Blues en Mars La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Crétinier Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Mister Tchang est un phénomène, virtuose de la guitare, impressionnant d’énergie, le feu de Dieu au creux des mains, capable de vous refaire tout l’historique du blues debout sur la table, la guitare dans le dos. Show man confirmé dans la pure tradition des bêtes de scène comme Lucky Peterson ou Buddy Guy, il est surnommé le « Jackie Chan de la six cordes » ! Sur scène, ça groove de bout en bout !!!!! C’est assurément une déferlante électrique à chacun de leurs passages !

