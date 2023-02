Blues en Mars La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Tarifs : Plein 9€ / Réduit 6€ (Demandeurs d’emploi et étudiants) Billetterie à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Festival de musique – 11ème édition La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Crétinier Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France La Boîte à Musiques organise son festival Blues en Mars du 3 au 31 mars. Alexis Evans – vendredi 3 mars 2023 Daddy to the Rescue – samedi 4 mars 2023 Denis Agenet & Nolapsters – jeudi 9 mars 2023 Mr Tchang & Bluz Explosion – vendredi 10 mars 2023 Dom Martin – jeudi 16 mars 2023 Alf Blind Willy & Shakes – samedi 18 mars 2023

Giles Robson – jeudi 23 mars 2023

White Feet – jeudi 30 mars 2023 Elise & The Sugarsweets – vendredi 31 mars 2023 Ouverture des portes à 20h, concert à 20h30

2023-03-03T20:30:00+01:00

2023-03-31T22:30:00+02:00

