Master-Class La Boîte à Musiques, 27 janvier 2023, Wattrelos. Master-Class Vendredi 27 janvier, 18h30 La Boîte à Musiques Pierre DANEL et Morgan BERTHET La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Crétinier Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France La Boite à Musiques de Wattrelos et l’école EF2M sont fiers de recevoir deux pointures musicales en Master-class : Pierre DANEL (guitare) et Morgan BERTHET (batterie). Ces deux musiciens très actifs partagent notamment leur talent au sein du groupe de métal KADINJA. Alliant technique et musicalité, ils seront présents l’espace d’une soirée pour vous jouer leurs morceaux mais également répondre à vos questions autour d’un évènement musical interactif !

INFOS / RESAS : Contact Efmm Formations

