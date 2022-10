L’Étoile au fond du Puits La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

L’Étoile au fond du Puits La Boîte à Musiques, 16 novembre 2022, Wattrelos. L’Étoile au fond du Puits Mercredi 16 novembre, 15h00 La Boîte à Musiques

2 € pour les adultes – gratuit pour les enfants

Petite forme théâtrale La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Crétinier Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Une fraise en hiver… Une chemise de nuit avec des papillons dessus… Une lampe torche pour lire quand il fait sombre… Tim et Tom s’appliquent à satisfaire le moindre besoin de leur grand-mère qui ne va plus très

bien. Mais un jour, ce qu’elle demande, c’est une étoile ! Comment ramener cette étoile ? Une étoile au fond du puits évoque avec sensibilité et finesse le regard des enfants sur la vieillesse, sur la mémoire qui s’efface. Le

texte met en jeu de façon poétique la pugnacité et l’ingéniosité des enfants pour raccrocher leur grand-mère à la vie et accepter

l’inéluctable. En famille, pour les enfants dès 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T15:00:00+01:00

2022-11-16T17:00:00+01:00

