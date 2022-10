La boîte à musique enchantée – Scolaires uniquement

2022-11-10 – 2022-11-10 Entrez dans la boîte à musique ! Théo, le maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant, vous y réserve un accueil des plus dynamiques. Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la force de ses interprétations, à la douceur et à l’intensité de sa voix… Encore faut-il que ces deux-là arrivent à se mettre d’accord sur le programme ! Peut-être devrez-vous les y aider un peu… A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique. Entrez dans la boîte à musique grâce à Clotilde qui vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la force de ses interprétations, à la douceur et à l’intensité de sa voix ! dernière mise à jour : 2022-10-14 par

