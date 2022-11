La boîte à musique de M. Zik, 31 mai 2023, .

La boîte à musique de M. Zik



2023-05-31 – 2023-05-31

EUR 7.95 Monsieur Zic, le fou chantant, vous invite à un voyage musical dans lequel chaque chanson est une histoire.



Monsieur, Zic, vous entraine dans son univers mystérieux, burlesque et poétique.



La rythmique s’en mêle, les mélodies s’entrecroisent et les notes swinguent. Monsieur Zic connait la musique : il manie le reggae, le blues, la country, la techno acoustique comme personne… Ses amis le tambour, la guitare, le ukulélé, l’accompagne pour le plus grand plaisir des petits et grands.



Entrez, entrez les parents et les enfants, et soyez les bienvenus dans la boite à musique de Monsieur Zic !



Jean-Didier Traina

