### La Boîte à Merveilles de la Caravane des Poètes s'ouvrir pour les petits le mercredi 15 décembre à 15h00 à la Médiathèque l'Eure de Lire de Courville-sur-Eure . **Présentation du spectacle :** La « **Boîte à Merveilles** » est une création de **_la Caravane des Poètes_** née du désir d'offrir aux tout jeunes enfants, ceux qui ne savent pas encore lire ou ceux qui débutent, le plaisir de la découverte du livre. Cette « Boîte à Merveilles » vise à susciter chez eux l'étonnement, la curiosité, l'enchantement pour les faire entrer, par la magie des mots et des voix, dans l'univers de la lecture. Les albums sont sélectionnés en vertu de plusieurs critères : leur qualité graphique, leur intérêt poétique et leur valeur morale ou philosophique. La scénographie les place au cœur du spectacle et théâtralise la dimension propre à chacun. Quand le spectacle commence, la boîte – objet inspiré de la tradition des « Cabinets de curiosité » – est fermée et garde encore tout son secret. Puis les deux comédiennes apparaissent et ouvrent petit à petit toutes les portes de la boîte. Les enfants découvrent alors le décor, assistent en musique à la mise en place des accessoires et voient apparaître les albums comme dans une petite bibliothèque. La boîte devient alors une sorte de théâtre miniature animé par les deux comédiennes qui donnent vie aux livres choisis. Un univers musical est créé en lien avec chaque livre, soit avec des instruments tels qu'un petit piano miniature, des kalimbas, des sifflets d'oiseaux, des percussions … soit avec des musiques enregistrées qui sortent mystérieusement de la « Boite à Merveilles ». De nombreux objets poétiques et des personnages (dont beaucoup sont réalisés par la plasticienne Sylvia Dauvin) ornent cette boite, certains accrochés, d'autres cachés dans des tiroirs, dans des trappes, puis dévoilés par les comédiennes au fil des histoires et des chansons … . **Ce spectacle offre aux tout jeunes enfants de s'émerveiller, de rire mais aussi de réfléchir.** . **Suivez La Caravane des Poètes** : [[https://www.caravanedespoetes.com/](https://www.caravanedespoetes.com/)](https://www.caravanedespoetes.com/) [[https://www.facebook.com/CaravaneDesPoetes](https://www.facebook.com/CaravaneDesPoetes)](https://www.facebook.com/CaravaneDesPoetes) . ### **Inscription au 02 37 23 35 89** ### **ou auprès des médiathécaires** . _**Pass sanitaire obligatoire pour les adultes, port du masque, gestes barrière.**_

Entrée libre sur inscription

Médiathèque L’Eure de Lire Rue du 19 mars 1962 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T16:30:00