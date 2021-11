Rezé Médiathèque-Espace Diderot Loire-Atlantique, Nantes La boîte à lecture : Tout rond Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Enfants de 4 à 6 ans Inscription auprès de la médiathèque dès le 27 octobre Un spectacle par Thierry Bénéteau Le conteur musicien transforme les objets du quotidien à la manière des enfants qui jouent. Un tambour peut devenir la terre entière, on peut y faire naviguer des bateaux, y semer des petits pois… Un spectacle autour du ventre tout rond de la maman qui attend son petit. Inscription dès mercredi 27 octobre (en ligne, par téléphone ou sur place auprès des bibliothécaires). Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/

