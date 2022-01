La boite à joujoux La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Cette histoire s’est passée dans une boîte à joujoux. Les boîtes à joujoux sont en effet des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des personnes. Ici, des poupées dansaient : un soldat vit l’une d’elles et en devint amoureux, mais la poupée avait déjà donné son cœur à un Polichinelle paresseux, frivole et querelleur… Contée par Hiromi Asaï Piano : Elise Kermanac’h Musique : Claude Debussy livret et dessins : André Heller Durée : 35 minutes

Entré libre dans la limite des places disponibles et selon le protocole en vigueur

Dans le cadre du festival Contes en Stock La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère – 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

