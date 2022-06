La Boîte à joujoux de Debussy – Concert Familles / Saison ONPL Cité des Congrès, 21 janvier 2023, Nantes.

Horaire : 11:00 11:50

La Boîte à joujoux de Debussy avec les marionnettes de la Compagnie Atipik Concert familles (à partir de 4 ans) – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Claude Debussy (1862-1918) : La Boîte à joujouxCompagnie Atipik, marionnettes, création et mise en scène Elisabeth Algisi et Alexandre Picard, mise en scèneElisabeth Algisi, création images et manipulationAlexandre Picard, jeu et manipulation Quentin Hindley, direction Claude Debussy conçoit en 1913 un ballet pour enfants dédié à sa fille Chouchou qu’il adorait : magasin de jouets, champ de bataille et bergerie sont au programme. L’Orchestre National des Pays de la Loire interprète ici la version orchestrale de l’œuvre, avec la complicité de la Compagnie Atipik et son théâtre d’ombres. Ensemble, ils donnent vie sur scène à cette Boîte à joujoux, peuplée de personnages insolites qui vont traverser des contrées imaginaires, au rythme d’une musique aux multiples couleurs où l’on reconnaît des emprunts célèbres comme la Marche nuptiale de Mendelssohn, un extrait du Faust de Gounod ou encore Il pleut bergère ! Ce concert familles dirigé par Quentin Hindley renoue ainsi avec l’idée première du compositeur, qui était de faire jouer les personnages de son œuvre par des marionnettes. Une merveilleuse façon de faire découvrir aux enfants l’univers de la musique classique ! Une aventure insolite au pays des jouets pour découvrir l’orchestre symphonique ! Durée : 50 min. Coproduction Orchestre National de Metz, Opéra de Toulon Provence Méditerranée, Orchestre Symphonique de Mulhouse et ONPL

Cité des Congrès Centre-ville Nantes

