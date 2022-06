La Boite à Jeux s’installe dans le quartier Argentine Beauvais, 6 juillet 2022, Beauvais.

La Boite à Jeux s’installe dans le quartier Argentine

Rue du Morvan Beauvais Oise

2022-07-06 – 2022-07-23

Beauvais

Oise

Square du Morvan

Thème : « Paris 2024 »

La Boite à Jeux est une ludothèque éphémère en extérieur, gratuite et ouverte à tous proposée par La Ludo Planète.

Mercredi 6, 13 et 20 juillet de 15h à 18h

Jeudi 7 et 21 juillet de 15h à 18h

Vendredi 8, 15 et 22 juillet de 15h à 18h

Samedi 9 et 23 juillet de 15h à 18h

Plus d’informations sur : www.ludoplanete.fr

Ludo Planète

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-27 par