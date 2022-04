“La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans à la Médiathèque Ribérac Ribérac Catégories d’évènement: Dordogne

Ribérac

“La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans à la Médiathèque Ribérac, 21 avril 2022, Ribérac. “La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans à la Médiathèque Médiathèque Municipale de Ribérac 13, Place Charles de Gaulle Ribérac

2022-04-21 – 2022-04-21 Médiathèque Municipale de Ribérac 13, Place Charles de Gaulle

Ribérac Dordogne Ribérac “La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans. Goûter offert – sur inscription “La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans. Goûter offert – sur inscription +33 5 53 92 52 20 “La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans. Goûter offert – sur inscription © Pixabay

Médiathèque Municipale de Ribérac 13, Place Charles de Gaulle Ribérac

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Ribérac Autres Lieu Ribérac Adresse Médiathèque Municipale de Ribérac 13, Place Charles de Gaulle Ville Ribérac lieuville Médiathèque Municipale de Ribérac 13, Place Charles de Gaulle Ribérac Departement Dordogne

Ribérac Ribérac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riberac/

“La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans à la Médiathèque Ribérac 2022-04-21 was last modified: by “La boite à histoires de Valérie” pour les 6-12 ans à la Médiathèque Ribérac Ribérac 21 avril 2022 Dordogne Ribérac

Ribérac Dordogne