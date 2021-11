Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing La boîte à douceur – atelier parent/enfant Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Venez fabriquer une boîte à douceur. Dans cette boîte, votre enfant rassemblera tout ce qui le réconforte et lui rappelle qu’il est entouré et aimé : ruban, pompon, petits mots doux…

Gratuit, réservation conseillée. Atelier parents/enfants de 3 à 5 ans.

