SALON DES SAVOIR-FAIRE La Boissonnade Moissac-Vallée-Française, 15 juillet 2023, Moissac-Vallée-Française.

Moissac-Vallée-Française,Lozère

Les artisans vous proposent des démonstrations de : bois-céramique, land-art, taille de pierre, tapisserie, reliure d’art, vannerie, vitrail.

Le samedi, sur le thème l’eau…aujourd’hui et demain une ressource à protéger, à 16h30, une ballade comment….

2023-07-15 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

La Boissonnade

Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Artisans will be demonstrating wood-ceramics, land-art, stone-cutting, tapestry, bookbinding, basketry and stained glass.

On Saturday, on the theme of water…today and tomorrow, a resource to be protected, at 4:30 pm, a guided tour of…

Los artesanos ofrecerán demostraciones de madera-cerámica, land-art, cantería, tapicería, encuadernación, cestería y vidrieras.

El sábado, sobre el tema del agua… hoy y mañana, un recurso que hay que proteger, a las 16.30 horas, una visita guiada…

Die Handwerker bieten Ihnen Vorführungen in folgenden Bereichen an: Holz-Keramik, Land-Art, Steinmetzarbeiten, Wandteppiche, Kunstbuchbinderei, Korbflechterei, Glasmalerei.

Am Samstag findet unter dem Motto Wasser…heute und morgen eine zu schützende Ressource um 16:30 Uhr ein Spaziergang wie…

