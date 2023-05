WEEKEND CONSERVATIONS AU ZOO La Chataigneraie, 24 juin 2023, La Boissière-du-Doré.

Toute l’année l’équipe pédagogique du parc organise des évènements en faveur de la conservation des animaux, grâce à nos « journées conservation »..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 19:00:00. .

La Chataigneraie

La Boissière-du-Doré 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



All year round the park’s educational team organizes events in favor of animal conservation, thanks to our « conservation days ».

Durante todo el año, el equipo educativo del parque organiza actos en favor de la conservación de los animales, gracias a nuestras « jornadas de conservación ».

Das ganze Jahr über organisiert das pädagogische Team des Parks Veranstaltungen zur Erhaltung der Tiere, dank unserer « Conservation Days ».

Mise à jour le 2023-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire