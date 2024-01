LE VOYAGE DU HEROS – LE VOYAGE DU HEROS CONCERT SOUS HYPNOSE LA BOISERIE Mazan, samedi 23 mars 2024.

« Le voyage du héros » Concert sous hypnose de Geoffrey SeccoNous souhaitons tous croire au tréfonds de notre âme que nous possédons un don spécial, que nous pouvons avoir une influence bénéfique sur les autres, et améliorer ainsi le sort du monde. Et vous, quelles sont vos aspirations ?Il s’agit peut-être d’un rêve que vous avez oublié ou auquel vous êtes sur le point de renoncer.Et si, pendant ce Concert sous hypnose, il était possible de vous connecter à vos ressources inconscientes, qu’en serait-il de votre vie ?Accompagné d’un batteur, d’un bassiste et d’un pianiste, Geoffrey Secco interprète une musique atmosphérique et voyageuse inspirée des grands espaces australiens. Mêlant ses talents de saxophoniste avec l’hypnose dont il maîtrise parfaitement les techniques, il invite le public à rejoindre un monde de perceptions nouvelles et intenses. Un monde intérieur où chacun fraiera son chemin initiatique, au-delà du temps.L’hypnose utilisée lors du concert n’est pas de l’hypnose de spectacle. C’est de l’hypnose Ericksonienne, pratiquée dans le milieu médical.À partir de 13 ans

Tarif : 32.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

Réservez votre billet ici

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84