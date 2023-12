CINE-CONFERENCE LE KAMTCHATKA LA BOISERIE Mazan, 6 mars 2024, Mazan.

Le Kamtchatka « Lettre à Olga » par Michel ZalioLa péninsule du Kamtchatka est située à l’Est de la Russie, au Nord du Japon et des Iles Kouriles, en face de l’Alaska.Grand comme la moitié de la France et seulement peuplé de 300 000 habitants, c’est le territoire des ours, des rennes et de la vie sauvage. C’est aussi l’endroit du monde où l’on trouvera le plus grand nombre de volcans actifs dont le plus haut : le Klioutchevskoï qui culmine à 4 850 mètres.Le Kamtchatka a été interdit aux visiteurs étrangers jusqu’en 1991. Base militaire, la baie de Pétropavlosk, capitale de la péninsule, abritait des sous-marins nucléaires, juste en face des Etats-Unis. Il est inaccessible par voie terrestre.Michel Zalio a plus d’une corde à son arc, guide de haute montagne depuis 1974 il se passionne pour les voyages lointains, guide et photographe il collabore aussi avec les journaux de montagne : Vertical, Montagnes Magazine, La Montagne et L’Alpinisme.

Tarif : 2.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 14:30

Réservez votre billet ici

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84