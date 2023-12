CINE-CONFERENCE LA THAILANDE LA BOISERIE Mazan, 10 janvier 2024, Mazan.

La Thaïlande « De Bouddha à la mondialisation » de Nicolas PellissierImaginez un pays attaché à ses traditions et à sa culture millénaire faire un bond dans la modernité et la mondialisation.La Thaïlande au travers de ses plages, ses îles, ses temples et son Bangkok futuriste mais peu connaissent les populations de minorités ethniques qui luttent pour survivre et garder leurs modes de vie comme les « Karen » ou les « Moken » plus au sud.Découvrez cette Thaïlande enchanteresse et captivante en prenant un billet d’avion pour le prix d’un ticket de cinéma. Nicolas Pellissier étudiant en cinéma, Sciences Politiques et Droit, il se consacre à des projets audiovisuels, à la réalisation de clips musicaux, des films de fiction, des publicités et du journalisme. Polyvalent il touche à tout : cadrage, montage, composition musicale, il coréalise un reportage et avec une petite équipe de réalisateurs-conférenciers il crée « Altaïr Conférences » en 2019

14:30

LA BOISERIE Mazan 84