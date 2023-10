TRIBUTE ROLLING STONE – TRIBUT ROLLING STONE – MIDNIGHT RAMBLERS LA BOISERIE Mazan, 11 novembre 2023, Mazan.

TRIBUTE ROLLING STONE – TRIBUT ROLLING STONE – MIDNIGHT RAMBLERS LA BOISERIE a lieu à la date du 2023-11-11 à 21:00:00.

Tarif : 8 à 17 euros.

Midnight Ramblers(Starfuckers II) Le groupe Midnight Ramblers, ex-Starfuckers, est spécialisé dans la reprise des Rolling Stones. Originaires de la région d’Avignon, Thierry (chant, guitare), Hugo (guitare, chant), Thierry (basse, chant), Kevin (chœurs et percussions), Xavier (piano, guitare) et Hervé, ex-batteur de Louis Bertignac (batterie) forment ce tribute band qui tourne depuis 25 ans.Ils vous font voyager dans le temps avec un passage par les 60’s, période magique marquée par le génial Brian Jones, mais aussi par les 70’s, avec des extraits d’albums mythiques tels que « Exile on Main Street » ou « Sticky Fingers ».Leur répertoire est composé de titres aux riffs légendaires tels que Satisfaction, Jumping jack flash ou Honky tonk women, de blues, de chansons « country » et de ballades qui ont marqué la carrière de Mick Jagger et de ses acolytes.“Pleased to meet you” and “ Let’s have a good time together… “

LA BOISERIE

150 CHEMIN DE MODENE – Mazan 84380

