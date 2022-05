LA BOIRE DE LA ROMPURE : SORTIE CRÉATIVE OU RALLYE DÉCOUVERTE ? Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

LA BOIRE DE LA ROMPURE : SORTIE CRÉATIVE OU RALLYE DÉCOUVERTE ? Orée d’Anjou, 27 juillet 2022, Orée d'Anjou. LA BOIRE DE LA ROMPURE : SORTIE CRÉATIVE OU RALLYE DÉCOUVERTE ? Orée d’Anjou

2022-07-27 – 2022-07-07

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Ces animations sont organisées par le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). nAu programme, deux sorties au niveaux de la boire de la rompure à Drain. Le mercredi 27 juillet de 10h à 12h30 : Seul ou en équipe, venez participer à un jeu de découverte de la boire de Drain : Après quelques consignes et munis d’une carte du site vous partirez à pied à la recherche de réponses cachées. Le samedi 30 juillet de 10h à 12h30 : Profitez de la balade d’observation de la zone humide de la boire pour récolter des éléments naturels qui seront ensuite utilisés pour faire des créations buissonnières. GRATUIT nRéservation auprès du CPIE au 02-41-71-77-30 ou par mail à l’adresse : contact@cpieloireanjou.fr Les trésors naturels d’Orée d’Anjou contact@cpieloireanjou.fr +33 2 41 71 77 30 Ces animations sont organisées par le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). nAu programme, deux sorties au niveaux de la boire de la rompure à Drain. Le mercredi 27 juillet de 10h à 12h30 : Seul ou en équipe, venez participer à un jeu de découverte de la boire de Drain : Après quelques consignes et munis d’une carte du site vous partirez à pied à la recherche de réponses cachées. Le samedi 30 juillet de 10h à 12h30 : Profitez de la balade d’observation de la zone humide de la boire pour récolter des éléments naturels qui seront ensuite utilisés pour faire des créations buissonnières. GRATUIT nRéservation auprès du CPIE au 02-41-71-77-30 ou par mail à l’adresse : contact@cpieloireanjou.fr Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Ville Orée d'Anjou lieuville Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-danjou/

LA BOIRE DE LA ROMPURE : SORTIE CRÉATIVE OU RALLYE DÉCOUVERTE ? Orée d’Anjou 2022-07-27 was last modified: by LA BOIRE DE LA ROMPURE : SORTIE CRÉATIVE OU RALLYE DÉCOUVERTE ? Orée d’Anjou Orée d'Anjou 27 juillet 2022 maine-et-loire Orée-d'Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire