LA BOHEME THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, mardi 23 avril 2024.

Paris, au XIXe siècle. Une bande d’étudiants sans le sou compte sur les joies de la vie pour égayer un peu son quotidien misérable. La tendresse de la petite cousette Mimi apporte lumière et chaleur au poète Rodolfo, tous deux vivent passionnément leur coup de foudre. Mais la pauvreté dans laquelle ils vivent conduit à la mort de Mimi à laquelle Rodolfo et ses amis assistent dans l’impuissance la plus totale.Est-il un opéra qui, autant que La Bohème, sait mêler sentiments passionnés, situations cocasses et scènes tragiques avec un naturel aussi confondant ? Véritable hymne à la jeunesse, dans ses rêves, sa vitalité, ses emphases, ses difficultés et ses amours, La Bohème est l’opéra qui a su, depuis sa création, toucher tous les cœurs.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 20:30

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82