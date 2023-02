La Bohème – Théâtre des Variétés (Paris) THEATRE DES VARIETES, 14 février 2023, PARIS.

La Bohème – Théâtre des Variétés (Paris) THEATRE DES VARIETES. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 21:00 (2023-02-13 au ). Tarif : 22.0 à 54.8 euros.

THEATRE DES VARIETES (L.1-1039133) présente La Bohème Durée : 120 minutes + Entracte de 20 minutes La Bohème…une des plus belles histoires d’amour qui se noue sous les toits de Paris! Venez vibrer aux sons du grand opéra romantique italien de Puccini! Une bande d’étudiants sans le sou compte sur les joies de la vie pour égayer un peu son quotidien misérable, car manger, se chauffer ou payer son loyer tient du luxe! La tendresse de la petite couturière Mimi apporte lumière et chaleur au poète Rodolfo : tous deux vivent passionnément leur coup de foudre. Le peintre Marcello, lui, est habitué aux coups d’éclat avec Musette, sa maîtresse volage : leur couple forme un contrepoint plein d’humeur à celui, plus mélodramatique, de Mimi et Rodolfo, qui finissent par rompre, bien malheureux de ne réussir à s’entendre. En réalité, Mimi se sait condamnée par la phtisie qui la ronge peu à peu. Bien que séparée de Rodolfo, elle viendra expirer dans ses bras, sous les yeux de ses amis bohèmes, incapables de la soigner dans leur triste mansarde parisienne. L’équipe artistique : Distribution Mimi: Manon Bautian Rodolfo: Rémy Poulakis Marcello: Frédéric Cornille Musetta: Léa Grillis Schaunard: Eric Schoeffler Colline: Sulkhan Jaiani Alcindoro/Benoît: Arthur Cady Créateurs Direction: Robert Tuohy Mise en scène: Olivier Tousis Chœur et Orchestre Les Voix Concertantes Orchestre Les Voix Concertantes, Les voix concertantes

Votre billet est ici

THEATRE DES VARIETES PARIS 7 Boulevard Montmartre Paris

THEATRE DES VARIETES (L.1-1039133) présente

La Bohème

Durée : 120 minutes + Entracte de 20 minutes

La Bohème…une des plus belles histoires d’amour qui se noue sous les toits de Paris! Venez vibrer aux sons du grand opéra romantique italien de Puccini!

Une bande d’étudiants sans le sou compte sur les joies de la vie pour égayer un peu son quotidien misérable, car manger, se chauffer ou payer son loyer tient du luxe! La tendresse de la petite couturière Mimi apporte lumière et chaleur au poète Rodolfo : tous deux vivent passionnément leur coup de foudre. Le peintre Marcello, lui, est habitué aux coups d’éclat avec Musette, sa maîtresse volage : leur couple forme un contrepoint plein d’humeur à celui, plus mélodramatique, de Mimi et Rodolfo, qui finissent par rompre, bien malheureux de ne réussir à s’entendre. En réalité, Mimi se sait condamnée par la phtisie qui la ronge peu à peu. Bien que séparée de Rodolfo, elle viendra expirer dans ses bras, sous les yeux de ses amis bohèmes, incapables de la soigner dans leur triste mansarde parisienne.

L’équipe artistique :

Distribution

Mimi: Manon Bautian

Rodolfo: Rémy Poulakis

Marcello: Frédéric Cornille

Musetta: Léa Grillis

Schaunard: Eric Schoeffler

Colline: Sulkhan Jaiani

Alcindoro/Benoît: Arthur Cady

Créateurs

Direction: Robert Tuohy

Mise en scène: Olivier Tousis

Chœur et Orchestre Les Voix Concertantes

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici