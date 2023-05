La Bohème, Puccini Théâtre des Champs-Elysées, 15 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 19h30 à 22h00

Le jeudi 22 juin 2023

de 19h30 à 22h00

Le lundi 19 juin 2023

de 19h30 à 22h00

Le samedi 17 juin 2023

de 19h30 à 22h00

Le jeudi 15 juin 2023

de 19h30 à 22h00

Rendez-vous au théâtre des Champs Elysées, pour écouter un opéra de Puccini, la Bohème.

Qui n’a pas senti les larmes lui monter aux yeux en entendant Rodolfo s’écrier « Mimi ! » sur le corps de sa bien-aimée ? La Bohème, c’est l’histoire toujours souriante, toujours poignante, de quatre jeunes artistes sans le sou qui essayent de tromper leur propriétaire et le mauvais sort en se prenant pour des génies ou en se retrouvant à la terrasse du café Momus. C’est aussi le duo d’amour de Mimi et Rodolfo, la gouaille de Musetta et la tendresse de l’orchestre de Puccini qui enrobe de beaucoup d’élégance un opéra qui est tout sauf une bluette.

GIACOMO PUCCINI

La Bohème

SELENE ZANETTI soprano (Mimi)

PENE PATI ténor (Rodolfo)

ALEXANDRE DUHAMEL baryton (Marcello)

FRANCESCO SALVADORI baryton (Schaunard)

WILLIAM THOMAS basse (Colline)

AMINA EDRIS soprano (Musetta)

MARC LABONNETTE baryton (Benoît, Alcindoro)

RODOLPHE BRIAND ténor (Parpignol)

ÉRIC RUF de la Comédie-Française, mise en scène

UNIKANTI

MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE

GAËL DARCHEN chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

LORENZO VIOTTI direction

Coproduction Théâtre des Champs-Élysées/Opéra National de Bordeaux/Angers-Nantes Opéra/Opéra de Saint-Etienne

Théâtre des Champs-Elysées 15 Av. Montaigne 75008 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/opera/la-boheme-puccini https://www.theatrechampselysees.fr/

