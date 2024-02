La Bodega de MyBeers Feria de Pâques Arles, jeudi 28 mars 2024.

La Bodega de MyBeers Feria de Pâques Arles Bouches-du-Rhône

Pour la feria de Pâques, My Beers fait sa bodega !

ON EST DE RETOUR



Oui oui, on REfait notre bodéga, parce que c’était ouf !!!

Et rien qu’à cette idée la, on est surexcité !

️ Start jeudi 28

Trinquetaille .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-04-01

Rue Pierre Brossolette

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mybeers.arles@gmail.com

