Bouches-du-Rhône EUR 35 35 Au programme : buffet d’entrées à volonté (oui, oui !), plat et dessert !

Des spécialités, des incontournables, des nouveautés, des avant-premières… Bref, le BEST-OF de la Bodé ! Le dimanche 5 février, la Bodé fait son BRUNCH ! bodeguita.arles@gmail.com +33 4 90 96 68 59 http://www.bodeguita.fr/ 49 Rue Des Arènes 16 rue de l’Hôtel de Ville Arles

