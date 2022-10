Animation Halloween avec Flore & Jeanne La Boca FoodCourt Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Animation Halloween avec Flore & Jeanne La Boca FoodCourt, 29 octobre 2022, Bordeaux. Animation Halloween avec Flore & Jeanne Samedi 29 octobre, 18h00 La Boca FoodCourt

Gratuit

Envie de frissons avant l’heure ? La Boca FoodCourt 190 quai de Paludate Belcier Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Plongez dans l’univers d’Halloween avec Flore et Jeanne. Nous vous attendons le samedi 29 octobre à La Boca FoodCourt de 18h à 21h. Entre tête mexicaine, squelette et Frankenstein, les plus petits vont pouvoir jouer à se faire peur et pour les plus grands des animations frissonantes, de grands défis à remporter. Attention ! À vous de nous faire peur ! Avec le plus beau des déguisements une récompence à la clé !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T18:00:00+02:00

2022-10-29T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Boca FoodCourt Adresse 190 quai de Paludate Belcier Ville Bordeaux lieuville La Boca FoodCourt Bordeaux Departement Gironde

La Boca FoodCourt Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Animation Halloween avec Flore & Jeanne La Boca FoodCourt 2022-10-29 was last modified: by Animation Halloween avec Flore & Jeanne La Boca FoodCourt La Boca FoodCourt 29 octobre 2022 bordeaux La Boca FoodCourt Bordeaux

Bordeaux Gironde