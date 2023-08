Visite guidée de La Bobine, Lieu culturel à partager La Bobine, lieu culturel à partager Grenoble, 17 septembre 2023, Grenoble.

La Bobine, lieu culturel à partager 42 boulevard Clémenceau, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 70 37 58 https://labobine.net/ https://www.facebook.com/labobinegrenoble/;https://www.instagram.com/labobinegrenoble/ [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle@labobine.net »}] La Bobine est un espace de rencontre entre artistes amateurs, professionnel.les, vie associative et public, un lieu culturel participatif de coopération et de décision dont le fonctionnement est assuré par plus de 140 bénévoles et de 20 salarié.e.s. https://labobine.net/infos-pratiques/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

Pascale Cholette