La Bnu fait son cinéma à l’Odyssée Cinéma Odyssée, 18 octobre 2021, Strasbourg.

La Bnu fait son cinéma à l’Odyssée

Cinéma Odyssée, le lundi 18 octobre à 00:00

**SÉANCES AU CINÉMA ODYSSÉE** —————————– **Rétrospective Youssef Chahine** **Lundi 27 septembre 2021 à 20:15** │ cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois │ Tarif préférentiel pour les lecteurs inscrits à la Bnu Gare centrale (1958) : Kénaoui, vendeur de journaux boiteux et un peu simplet à la gare centrale du Caire, est amoureux d’Hanouma, une vendeuse de boissons. Mais celle-ci repousse ses avances et n’a d’yeux que pour le bagagiste Abou Sérif. **Lundi 18 octobre 2021 à 20:15** │ cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois │ Tarif préférentiel pour les lecteurs inscrits à la Bnu Adieu Bonaparte (1985) : Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d’Egypte. Loin de ces préoccupations guerrières, Caffarelli, l’un de ses généraux, part à la découverte de ce pays et de son âme. **Lundi 15 novembre 2021 à 20:15** │ cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois │ Tarif préférentiel pour les lecteurs inscrits à la Bnu Le sixième jour (1986) : Une mère fuit une épidémie de choléra, espérant que son enfant en réchappera. **Lundi 6 décembre 2021 à 20:15** │ cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois │ Tarif préférentiel pour les lecteurs inscrits à la Bnu Le destin (1997) : Désirant amadouer les intégristes, le calife el-Mansou ordonne l’autodafé de toutes les œuvres du philosophe andalou Averroès. **Lundi 10 janvier 2022 à 20:15** │ cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois │ Tarif préférentiel pour les lecteurs inscrits à la Bnu Alexandrie… New York (2004) : Destins croisés de Yehia, réalisateur égyptien, et de Ginger, son amour de jeunesse, qu’il retrouve à New York. Entre eux, le rêve américain…

Tarif préférentiel pour les lecteurs inscrits à la Bnu

Dans le cadre de l’exposition L’Orient inattendu, du Rhin à l’Indus, la Bnu et l’Odyssée proposent une rétrospective Youssef Chahine. Cinq films sont à découvrir de septembre 2021 à janvier 2022.

Cinéma Odyssée 3 rue des francs-bourgeois 67000 strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T00:00:00 2021-10-18T23:59:00