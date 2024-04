La Bluesaille à La Cantine gourmande La cantine gourmande Lambesc, vendredi 19 avril 2024.

La Bluesaille à La Cantine gourmande La cantine gourmande Lambesc Bouches-du-Rhône

La Cantine gourmande vous propose une soirée musicale avec le groupe La Bluesaille !

La Cantine Gourmande accueille des musiciens locaux et talentueux, pour une soirée toute en musique. De quoi régaler à la fois vos oreilles et vos papilles !

A cette occasion, une formule unique sera proposée avec plat au choix et dessert au choix, à 30€.

Pensez à réserver ! 30 30 EUR.

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

La cantine gourmande 22 Avenue Fernand Julien

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

