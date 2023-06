Poetic Hour à Rezé (44) La Blordière Rezé Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Poetic Hour à Rezé (44)
Samedi 17 juin, 14h00, 16h00
La Blordière
Gratuit

Jeanne et Félicien, patrons du bar Chez Dame Jeanne aiment partager en tête à tête, au comptoir ou à votre tablée de courts récits ou chansons, drôles, touchants, absurdes ou réalistes, glanés auprès de poètes aux imaginations étonnantes. À l'occasion de la « Poetic Hour », venez étancher votre soif… de curiosité ! découvrez la carte de Désalt'Errances et faîtes votre choix parmi les consommations poétiques aux noms évocateurs : Jus d'Odes pressées, Décomp'Pressions, Digesti'Fable…

