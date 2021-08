Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes La Blockchain, c’est très concret ! Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Blockchain, c’est très concret ! Halle 6 Ouest, 21 septembre 2021, Nantes. 2021-09-21 de 9h à 18h

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre de 9h à 18h Une journée de mise en lumière des projets régionaux et au-delà, qui mettent les technologies blockchain au service de produits tangibles, matériels, concrets. Présentation d’applications blockchain dans des objets du quotidien. Projets déjà existants : recharge de véhicules électriques (Emblock), galerie d’œuvres d’art NFT, IoT, smart grids pour partager l’énergie produite dans un quartier… À destination du grand public informé, le lieu d’exposition permettra de dialoguer avec des entreprises, des chercheur·euse·s ou des utilisateur·rice·s. La présence d’objets connectés, véhicules, scénettes en LEGOs (par exemple : transports maritimes) servira de base à l’échange pédagogique. Les cas d’usage existants et les projets viennent en priorité de notre région, avec une dimension d’éthique énergétique et des applications liées à la vie courante et à la culture. Dans le cadre de Nantes Digital Week Halle 6 Ouest 42 rue de la Tour d’Auvergne Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Halle 6 Ouest Adresse 42 rue de la Tour d'Auvergne Ville Nantes lieuville Halle 6 Ouest Nantes