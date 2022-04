LA BLEUSAILLE Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LA BLEUSAILLE Les Disquaires, 28 avril 2022, Paris. Ambiance éclectique! On découvre de nouveaux talents avec La Bleusaille!!! Les soirées GLAÇONS sont des concerts lives constitués aussi bien d’artistes confirmés que de talents en devenir.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 avril 2022

de 20h00 à 22h00

payant Accès concert : 5 EUR LA BLEUSAILLE présente GLAÇONS Les soirées GLAÇONS sont des concerts lives constitués aussi bien d’artistes confirmés que de talents en devenir. Une expérience musicale qui se veut qualitative et innovante, pour vous, par nous. LA BLEUSAILLE est un collectif artistique et évènementiel qui se propose de fusionner production musicale, découverte et promotion de talents, et organisation de concerts. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Contact : https://www.facebook.com/lableusaille

