La Blavet au naturel balade contée buissonière Saint-Barthélemy, samedi 23 mars 2024.

La Blavet au naturel balade contée buissonière Saint-Barthélemy Morbihan

Balade contée buissonnière, proposée par Fabien Rio, animateur, conteur et comédien. Cette balade alterne entre contes traditionnels bretons et fabrication de jouets buissonniers.

14h30 Sur inscription, nombre limité. Organisation Saint-Barthélemy et la Compagnie Ail du Tigre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Kergallic

Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne xl1954@gmail.com

L’événement La Blavet au naturel balade contée buissonière Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2024-03-01 par OT BAUD Communauté