Jeux et Gourmandises La Blaquèrerie La Couvertoirade, 4 novembre 2023, La Couvertoirade.

La Couvertoirade,Aveyron

Pour cette nouvelle édition, Larzac Repère pose les valises de son café itinérant à la l’école de La Blaquèrerie (commune de la Couvertoirade) pour une après-midi et soirée JEUX & GOURMANDISES !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

La Blaquèrerie

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie



For this year’s event, Larzac Repère will be setting up its travelling café at La Blaquèrerie school (in the commune of La Couvertoirade) for an afternoon and evening of GAMES & TASTE!

Este año, Larzac Repère lleva su café ambulante a la escuela de La Blaquèrerie (municipio de La Couvertoirade) para pasar una tarde de JUEGOS Y SABORES

Für diese neue Ausgabe stellt Larzac Repère die Koffer seines Wandercafés in der Schule von La Blaquèrerie (Gemeinde La Couvertoirade) für einen Nachmittag und Abend mit SPIELEN & GOURMANDISES ab!

